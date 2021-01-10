Испания

Поединок 18-го тура чемпионата Испании Вальядолид — Валенсия должен пройти по расписанию.

Ураган Филомена, атаковавший Испанию морозами и снегопадами, не смог помешать Валенсии добраться в Вальядолид — сообщил официальный Твиттер "летучих мышей".

Опасения, что команда не сможет вылететь к месту назначения, не оправдались. Чартер с Валенсией приземлился в заснеженном Вальядолиде, а пейзаж, над которым пролетали левантийцы, напоминал заполярную тундру, а не ласковую Испанию.

Тем временем еще в субботу с утра начались работы по "разогреву" стадиона, на котором пройдет матч, запланированный на воскресенье, 10 января (начало в 22:00 по киевскому времени). При этом из-за снежных заносов команда хозяев не смогла провести субботнюю тренировку.

Матч Атлетико — Атлетик, запланированный на субботу, не состоялся, а еще один «проблемный» поединок, Осасуна — Реал, все-таки был сыгран. При этом гости уверены, что счет 0:0 стал следствием ужасных условий.

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