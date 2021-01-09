Испания

Шторм Филомена продолжает корректировать календарь Ла Лиги.

Матч 18-го тура чемпионата Испании между Вальядолидом и Валенсией может не состояться — сообщает AS.

Ураган Филомена принес в Вальядолид настолько сильные снегопады, что местная команда не смогла провести тренировку в субботу ни на стадионе, ни на тренировочной базе. Также под угрозой возможность вылета Валенсии на поединок, и руководство Ла Лиги рассматривает вариант с переносом матча.

Матч Атлетико — Атлетик уже перенесен, поскольку баски не смогли добраться в Мадрид. А вот Реал смог вылететь в Памплону, и его матч против Осасуны пока остается в расписании.

Матч Вальядолид — Валенсия запланирован на воскресенье, 10 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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