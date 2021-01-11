Испания

Аргентинский нападающий продолжает собирать всевозможные награды.

Согласно подсчетам, которые проводила Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) по собственноручно разработанной методике, аргентинский нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси стал лучшим ассистентом за период с 2011 по 2020 годы.

IFFHS брала в учет топ-20 позиций из каждого составляемого ей рейтинга по различных категориях в конце каждого из годов в указанном периоде, после чего назначала номинантам соответствующее число баллов (от 20 до 1, в зависимости от занятой позиции). В конце подсчета, все баллы по каждому из футболистов были просуммированы и сведены в итоговую таблицу.

Таким образом, Лионель Месси, как лучший игрок 2015, 2016, 2017, 2019 годов, а также "серебряный" призер в данной категории в 2011-м, 2014-м, 2018-м и 2020-м годах, по версии IFFHS, был признан Лучшим плеймейкером прошедшего десятилетия.

На второй позиции расположился экс-одноклубник аргентинца — Андреас Иньеста, который побеждал в премиях от данной организации в 2012-м и 2013-м годах.

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