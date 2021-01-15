Лионель Месси не тренировался в пятницу.
Лионель Месси, Getty Images
15 января 2021, 19:42
Лидер Барселоны Лионель Месси рискует пропустить финальный матч за Суперкубок Испании против Атлетика, выбившего из турнира Реал в полуфинале — опасается Marca.
Месси, пропустивший полуфинал против Реал Сосьедад, не тренировался с Барселоной в пятницу.
Пока неизвестно, собирается ли использовать Месси тренер Барсы Рональд Куман. Определенные выводы можно будет сделать по присутствию или отсутствию футболиста на тренировке в субботу.
Матч Барселона — Атлетик запланирован на воскресенье, 17 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.
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