Испания

Лионель Месси не тренировался в пятницу.

Лидер Барселоны Лионель Месси рискует пропустить финальный матч за Суперкубок Испании против Атлетика, выбившего из турнира Реал в полуфинале — опасается Marca.

Месси, пропустивший полуфинал против Реал Сосьедад, не тренировался с Барселоной в пятницу.

Пока неизвестно, собирается ли использовать Месси тренер Барсы Рональд Куман. Определенные выводы можно будет сделать по присутствию или отсутствию футболиста на тренировке в субботу.

Матч Барселона — Атлетик запланирован на воскресенье, 17 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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