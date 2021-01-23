"Летучие мыши" работают над усилением линии обороны.
Эдсон Альварес, getty images
23 января 2021, 09:57
Валенсия собирается подписать защитника Аякса Эдсона Альвареса, сообщает издание ESPN.
Переговоры между клубом Альвареса и испанской стороной продолжаются, но Аякс еще не дал согласие на переход.
"Летучие мыши" надеются, что смогут сперва арендовать футболиста до конца сезона.
Представитель сборной Мексики в текущем сезоне провел 15 поединков, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, что сам футболист мечтает о переходе в Манчестер Сити.