Испания

"Летучие мыши" работают над усилением линии обороны.

Валенсия собирается подписать защитника Аякса Эдсона Альвареса, сообщает издание ESPN.

Переговоры между клубом Альвареса и испанской стороной продолжаются, но Аякс еще не дал согласие на переход.

"Летучие мыши" надеются, что смогут сперва арендовать футболиста до конца сезона.

Представитель сборной Мексики в текущем сезоне провел 15 поединков, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, что сам футболист мечтает о переходе в Манчестер Сити.