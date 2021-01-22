Бразильский защитник останется в клубе до лета 2024 года.
Габриэль Паулиста, Getty Images
22 января 2021, 22:52
Валенсия и Габриэль Паулиста подписали новое соглашение до 30 июня 2024 года — сообщил официальный сайт "летучих мышей".
30-летний Габриэль четвертый сезон выступает в составе Валенсии и провел 131 матч во всех турнирах (2 гола).
Ранее бразилец играл за Виторию (141, 7), Вильярреал (50, 0) и Арсенал (64, 1).
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