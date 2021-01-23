Испания

Защитник "сине-гранатовых" поделился мыслями об успехах своего клуба.

Защитник Барселоны Рональд Араухо прокомментировал победу в кубковом поединке и рассказал о своем пребывании в клубе.

"Я не один раз играл там (на поле Корнельи), так что знал, что нас ждет непростой выездной поединок. По-моему, мы могли решить исход намного раньше, но самое главное, что мы одержали победу.

Я усердно тружусь, чтобы выходить на поле, и я счастлив, когда это дает плоды. Рад, что тренер и его штаб верят в меня и в то, что я могу помогать команде. Тот, кто выходит на поле — всегда счастлив этому.

Я должен еще многому научиться, должен набраться опыта. У нас очень хороший состав. Все игроки помогают мне. Но иногда мы ошибаемся в ситуациях, в которых не должны этого делать. Мы работаем и знаем, что результаты придут. Барселона будет бороться за победу в Ла Лиге", – приводит слова Араухо официальный сайт Барселоны.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена подписать долгосрочный контракт с Араухо.