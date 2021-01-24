Испания

Защитник каталонского клуба поделился мнением относительно своей текущей формы.

Накануне гостевого противостояния в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги против Эльче, защитник каталонской Барселоны Сержиньо Дест в интервью ресурсу EPSN поделился информацией относительно текущего состояния своей формы и общим впечатлением от игры в сине-гранатовой футболке.

"Для меня сейчас важно как можно быстрее вернуть уверенность в собственные силы, — сказал юный американский защитник, — В текущих реалиях я все еще не полностью освоился в новом клубе, поэтому иногда чувствую себя некомфортно. Это — моя главная задача на ближайший период. Считаю, что у меня есть большой потенциал для развития, и я не намерен останавливаться в прогрессе.

Дест не сумел полноценно помочь своей команде во время матчей за Суперкубок Испании-2021, в котором Барселона в финале уступила баскскому Атлетику. Также, игрок пропустил предыдущее противостояние с Корнельей в рамках Кубка Испании, однако попал в заявку на матч против Эльче.

В текущем сезоне правый защитник принял участие в 21-м матче (1513 минут) за каталонскую Барселону, отличившись при этом одним голом и одной голевой передачей.

В составе "блаугранас" Сержиньо находится, начиная от октября 2020 года, когда перешел из нидерландского Аякса за 21 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Матч Эльче — Барселона состоится в воскресенье, 24 января, в 17:15 по киевскому времени.