Испания

Наставник мадридского Атлетико прокомментировал выступление его команды в матче против Валенсии.

В домашнем противостоянии против Валенсии в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико был вынужден отыгрываться после пропущенного уже на 11-й минуте гола. Благодаря точным ударам Жоау Фелиша, Луиса Суареса и Анхеля Корреа, "матрасники" сумели не только уйти от поражения, но и продлить свою серию успешных выступлений в текущем сезоне.

Главный тренер столичного коллектива Диего Симеоне в своем послематчевом интервью рекомендовал не переоценивать добытый результат в отчетной встрече, а также воздержаться от расслабленности, даже несмотря на комфортное преимущество в семь очков над ближайшим преследователем в лице мадридского Реала.

"Мы должны думать только о предстоящей игре против Кадиса и стремимся совершенствоваться на каждой тренировке. Необходимо просчитывать наши планы на несколько шагов вперед, если хотим оставаться там, где мы есть сейчас. У моей команды возникли определенные проблемы по ходу первого тайма, но уже первые минуты после перерыва расставили все на свои места.

Считаю, что сезон складывается для нас достаточно хорошо. У нас улучшилась динамика, футболисты начали больше выкладываться на поле, появилась серьезная конкуренция за место на поле".

Относительно жесткой реакции Жоау Фелиша на замену на 62-й минуте матча, Диего Симеоне высказался достаточно сдержано: "Это вопрос к нему, а не ко мне. Нигде не написано, что футболисты должны играть все 90 минут. В противном случае, мне не нужны были бы 21 игрок в заявке на матч и пять замен по ходу игры.

Все хотят играть — все играют. Фелиш забил гол и сделал голевой пас, вместо него вышел Корреа и тоже забил — команда выиграла от этого шага".

"Лучший способ работать в условиях лидерства в чемпионате — жить от игры к игре и просто наслаждаться моментом", — подытожил наставник Атлетико.

Свой следующий матч "матрасники" проведут в воскресенье, 31 января, сыграв на выезде против Кадиса.