Испания

После матча с Атлетико футболист сдал положительный тест на антиген.

Один из футболистов Валенсии сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба.

Таким был итог тестирования на Covid-19 после вчерашнего поединка Ла Лиги против Атлетико (1:3).

Имя заразившегося игрока не разглашается, но отмечается, что он отправлен на самоизоляцию, как и его близкие контакты.

В ближайшем матче Валенсия сыграет против Севильи в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Встреча пройдет в среду, 27 января.