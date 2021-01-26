Испания

Кандидат в президенты "сине-гранатовых" прокомментировал интерес парижского клуба к аргентинцу.

Кандидат в президенты Барселоны Жоан Лапорта поделился мыслями о финансовой ситуации парижского гранда.

"Я слышал, ПСЖ терпит убытки, поэтому нам предстоит обсудить, смогут ли они позволить себе трансферы, а также какого рода будут эти сделки.

Действия Барселоны должны быть уважительными. Мы также попросим ПСЖ проявить уважение по отношению к нам и постараться не дестабилизировать обстановку в клубе", – цитирует Лапорту Marca.

Ранее Жоан Лапорта поделился мыслями о планах нападающего "сине-гранатовых" Лионеля Месси.