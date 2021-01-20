Испания

Кандидат в президенты каталонского клуба высказался о форварде "сине-гранатовых".

Кандидат в президенты Барселоны Жоан Лапорта поделился мыслями о планах нападающего "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

"Думаю, его можно убедить. Мне кажется, он хочет остаться. Разговор, который я проведу с ним, будет серьезным, когда мы сможем предложить ему что-нибудь конкретное. Задержка в выборах никак не на пользу Барселоны или Лео. Если мы хотим, чтобы Месси остался, вокруг него как можно скорее должны появиться президент и совет директоров.

Когда он перестанет играть в футбол, он получит роль, в которой будет чувствовать себя комфортно. Но пока он хочет продолжать играть. И если он захочет позже получить опыт в американском футболе, это будет полезно для всех", — приводит слова Лапорты Marca.

Ранее стало известно, что выборы президента Барселоны не состоятся в запланированный срок.