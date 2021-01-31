У издания могут возникнуть проблемы.
Лионель Месси, getty images
31 января 2021, 15:55
Нападающий каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси намерен судиться с изданием EL Mundo за опубликованные данные его контракта.
По информации El Barca juga a RAC 1, адвокат аргентинца готовит иск против газеты и изучает, как привлечь людей из клуба, имеющих доступ к его контракту.
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Пока что ни Месси, ни его окружение, не прокомментировали данную ситуацию. Ранее Барселона уже отреагировала на публикацию в СМИ контракта Месси.
Ранее сообщалось, что на конец января 2021 года долги Барселоны превысили отметку в миллиард евро.
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