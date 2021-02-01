Испания

Бывший президент Барселоны уверяет, что не способен на такую мелочную месть.

Хосеп Мария Бартомеу категорически отверг обвинения в свой адрес по поводу предоставления СМИ данных по финансовым условиям контракта Лионеля Месси — сообщает AS.

Во время утреннего эфира программы Gol a Gol на канале TV3 один из ведущих упомянул Бартомеу в качестве одного из возможных источников информации, полученной изданием El Mundo. Бывший президент Барселоны тут же связался с директором программы и в прямом эфире высказал свою точку зрения.

"Мне жаль слышать, что мое имя связывают с этой утечкой, – сказал Бартомеу. – Это полная ложь. Конфиденциальность профессиональных контрактов — это святое, и шутить мы не намерены. Это все закончится судом. А если уж речь зашла о конкретных цифрах, то я считаю, что Месси заслужил каждый из прописанных в контракте центов как по спортивным, так и по коммерческим причинам. И если бы не пандемия, Барселона выплатила бы ему всю положенную сумму".

Ранее сообщалось, что Месси и Барселона намерены подать в суд за разглашение условий контракта Лео.

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