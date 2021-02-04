Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка четвертьфинала Кубка Испании.

В рамках четвертьфинальной стадии Кубка Испании каталонская Барселона отправилась на выездное противостояние против Гранды, где была крайне близка к вылету из данного состязания. "Блаугранас" пропустили два мяча у экватора основного времени, однако сумели перевести игру в овертайм незадолго до потенциально возможного финального свистка.

В дополнительные полчаса командам также удалось оформить четыре гола, однако три из них оказались на счету подопечных Рональда Кумана (5:3).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Гранада — Барселона 3:5

Голы: Кенеди, 33, Сольдадо, 47, Феде, 103 — Эскандель, 88, Альба, 90+2, 113, Гризманн, 100, Де Йонг, 108

Гранада: Эскандель — Дуарте, Диас (Фулькье, 46), Нева, Херман Санчес — Монторо, Соро (Вико, 58), Пуэртас (Вальехо, 80) — Этеки (Перес, 105), Кенеди (Мачис, 46), Сольдадо (Суарес, 66).

Барселона: тер Стеген — Роберто (Дест, 57), Араухо, Умтити (Брэйтуэйт, 64), Альба — Бускетс (Пуч, 76), де Йонг, Педри (Лангле, 105) — Тринкан (Дембеле, 63), Гризманн, Месси.

Предупреждения: Брис, Монторо, Санчес — Месси, Альба.