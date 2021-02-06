Капитану "сливочных" предстоит немалый реабилитационный период.
Серхио Рамос, Getty Images
06 февраля 2021, 15:10
Защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос перенес успешную операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.
Как и предполагалось, 34-летнему испанцу не удалось восстановиться после повреждения внутреннего мениска левого колена консервативным способом, поэтому ему пришлось лечь на операционный стол.
В ближайшие несколько дней Рамос начнет процесс реабилитации. Клуб не называет сроков восстановления, но как предполагают СМИ, Серхио пропустит около двух месяцев.
В нынешнем сезоне Рамос провел 18 поединков, в которых забил три гола и отдал один ассист.