Испания

Капитану "сливочных" предстоит немалый реабилитационный период.

Защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос перенес успешную операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба.

Как и предполагалось, 34-летнему испанцу не удалось восстановиться после повреждения внутреннего мениска левого колена консервативным способом, поэтому ему пришлось лечь на операционный стол.

В ближайшие несколько дней Рамос начнет процесс реабилитации. Клуб не называет сроков восстановления, но как предполагают СМИ, Серхио пропустит около двух месяцев.

В нынешнем сезоне Рамос провел 18 поединков, в которых забил три гола и отдал один ассист.