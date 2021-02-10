Испания

Хорват высоко отозвался о своем бывшем клубе.

Полузащитник Севильи Иван Ракитич поделился ожиданиями от встречи с Барселоной в полуфинальном поединке Кубке Испании.

"Мы сейчас пребываем в лучшей форме за весь сезон. В последние недели мы становимся все сильнее. Для меня этот матч будет особенным. Мы пониманием, что должны будем сыграть идеально дважды. Барселона не в восторге от жеребьевки, а мы надеемся, что подарим нашим фанатам финал.

Я желаю Барселоне только хорошего, и надеюсь, что там скоро все наладится. Сейчас она в хорошей форме и прибавляет с каждой неделей. Нас ждет сложный матч.

Если смогу забить, то праздновать не стану. В Барселоне у меня было много прекрасных моментов. В Барселоне родилась моя дочь, там много моих друзей и фанаты, с которыми я в теплых отношениях", – приводит слова Ракитича As.

Вашему вниманию прогноз на полуфинал Кубка Испании Севилья — Барселона.

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