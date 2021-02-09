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Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на игру Кубка Испании.

Севилья сойдется в противостоянии с Барселоной в рамках полуфинала Кубка Испании. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансов на успех в предстоящем поединке больше у подопечных Рональда Кумана.

Так, на потенциальную победу Барселоны коэффициент составляет 2,18, а вероятность успеха Севильи оценивается показателем 3,20. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,55.

Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на то, что Лионель Месси забьет как минимум два мяча в этом противостоянии. Вероятность данного исхода оценивается в показатель 6,10.

Напомним, матч Севилья — Барселона состоится в среду, 10 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за событиями этой встречи вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.