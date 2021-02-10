Мадридский клуб хочет снизить зарплату игрока на 10 процентов.
Серхио Рамос, Getty Images
10 февраля 2021, 11:03
Защитник Реала Серхио Рамос отклонил предложение по новому контракту от мадридского клуба, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, руководство "сливочных" предлагало 34-летнему испанцу двухлетнее соглашение, но при этом хотело снизить зарплату футболиста на 10 процентов.
Также отмечается, что в ближайшее время мадридский клуб не будет делать еще одного предложения своему капитану, который в настоящее время восстанавливается после операции на колене.
В нынешнем сезоне Рамос провел 18 поединков, в которых забил три гола и отдал один ассист.