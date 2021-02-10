Испания

Мадридский клуб хочет снизить зарплату игрока на 10 процентов.

Защитник Реала Серхио Рамос отклонил предложение по новому контракту от мадридского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство "сливочных" предлагало 34-летнему испанцу двухлетнее соглашение, но при этом хотело снизить зарплату футболиста на 10 процентов.

Также отмечается, что в ближайшее время мадридский клуб не будет делать еще одного предложения своему капитану, который в настоящее время восстанавливается после операции на колене.

В нынешнем сезоне Рамос провел 18 поединков, в которых забил три гола и отдал один ассист.