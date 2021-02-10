Испания

Лионель Месси забил Севилье 37 мячей в 40 матчах.

Нападающий Барселоны Лионель Месси любит забивать Севилье, причем чаще всего делает это под занавес матча — сообщает ОРТА.

Месси провел против Севильи 40 матчей во всех турнирах, в которых 37 раз поражал ворота соперника.

При этом голы по временным отрезкам распределились так: с 1 по 15 минуту — 6, с 16 по 30 — 5, с 31 по 45 (с учетом компенсированного времени)— 6, с 46 по 60 — 3, с 61 по 75 — 5, с 76 по 90 (с учетом компенсированного времени) — 12.

От Месси пострадали 7 вратарей Севильи: Андрес Палоп — 12 голов, Бету — 9, Серхио Рико — 7, Томас Вацлик — 5, Хави Варас — 2, Давид Сория — 1, Хуан Сориано — 1.

Следить за первым полуфинальным поединком Кубка Испании Севилья — Барселона вы можете по текстовой трансляции на Football.ua.

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