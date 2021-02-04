Испания

Аргентинцу покорился очередной выдающийся рубеж.

Эмоциональное противостояние в рамках четвертьфинала Кубка Испании между Гранадой и каталонской Барселоной перешло в дополнительное время, после ничейного исхода стартовых 90 минут со счетом 2:2. Однако "блаугранас" оказались более настойчивы в овертайме, благодаря чему вырвали итоговую победу еще до серии пенальти (5:3).

Звездный аргентинский нападающий команды Рональда Кумана, Лионель Месси, в данной игре не отмечался результативными ударами, однако на 88-й минуте именно его голевой пас на Антуана Гризманна позволил Барселоне открыть счет собственным голам в непростой ситуации.

Это действие стало 300-м подобным пасом в профессиональной карьере, что позволило ему записать очередную круглую цифру в и без того широкий перечь персональных достижений.

Стоит отметить, что в последнее время о шестикратном обладателе Золотого мяча говорят в не самом приятном ключе, после публикации одним из испанских изданий подробностей его контракта с каталонским клубом.

Напомним, что ранее Лионелю покорилось достижение в 650 забитых мячей за Барселону, а увеличить свои показатели результативности он сможет в ближайшем гостевом матче своей команды, который пройдет на поле севильского Бетиса.