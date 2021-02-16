Испания

Португальский форвард возобновил тренировки с "матрасниками".

Нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Marca.

21-летний португалец заразился коронавирусом в начале февраля, из-за чего был вынужден пропустить две недели, пропустив поединки против Сельты и Гранады.

Фелиш возобновил тренировки по индивидуальной программе и возможно сможет сыграть в завтрашнем перенесенном матче против Леванте в Ла Лиге.

В нынешнем сезоне Фелиш провел 25 поединков, в которых забил девять голов и отдал пять ассистов.

Напомним, что от коронавируса в составе команды Диего Симеоне продолжают восстанавливаться Экстор Эррера, Тома Лемар и Мусса Дембеле.