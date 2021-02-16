Португальский форвард возобновил тренировки с "матрасниками".
Жоау Фелиш, Getty Images
16 февраля 2021, 16:37
Нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Marca.
21-летний португалец заразился коронавирусом в начале февраля, из-за чего был вынужден пропустить две недели, пропустив поединки против Сельты и Гранады.
Фелиш возобновил тренировки по индивидуальной программе и возможно сможет сыграть в завтрашнем перенесенном матче против Леванте в Ла Лиге.
В нынешнем сезоне Фелиш провел 25 поединков, в которых забил девять голов и отдал пять ассистов.
Напомним, что от коронавируса в составе команды Диего Симеоне продолжают восстанавливаться Экстор Эррера, Тома Лемар и Мусса Дембеле.