Испания

Данная опция прописана в соглашении на случай плохой адаптации уругвайца в клубе.

Стали известны детали соглашения мадридского Атлетико с форвардом "матрасников" Луисом Суаресом.

Marca сообщает, что в контракте 34-летнего уругвайца присутствует опция, позволяющая ему разорвать контракт в одностороннем порядке до 30 июня, несмотря на то, что соглашение сторон будет действовать до лета 2022 года.

Данный пункт был прописан в соглашении на тот случай, если Суарес не сможет адаптироваться в команде. Впрочем, сам игрок на данный момент абсолютно всем доволен и приятно удивлен командой, клубом и атмосферой в коллективе.

Напомним, что уругваец лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги с 16-ю голами.

Ранее сообщалось, что Суарес достиг отметки в 16 голов в новом клубе быстрее всех игроков Ла Лиги в XXI веке.

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