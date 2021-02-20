Испания

Команда Диего Симеоне лишь во второй раз проиграла в чемпионате Испании.

Во второй раз за четыре дня, мадридский Атлетико не смог обыграть Леванте в матчах чемпионата Испании.

Однако если в перенесенном матче второго тура Ла Лиги была зафиксирована ничья (1:1), то на этот раз команда Диего Симеоне уступила со счетом 0:2.

Несмотря на все доминирование "матрасников", именно гости смогли забить первыми, когда на 31-й минуте Хосе Луис Моралес пробил с линии штрафной и мяч от штанги заскочил в ворота Яна Облака. Это был единственный удар в створ ворот за основное время матча.

Однако на последних минутах "матрасники" получили право на угловой, на розыгрыш которого прибежал Облак. Игроки Леванте смогли не только отбиться, но и наказать: Де Фрутос в свой день рождения протянул мяч до центра поля, после чего пробил в пустые ворота хозяев, в которые не успел вернуться Облак.

После 23 туров Атлетико, имея теперь два поражения в Ла Лиге, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая мадридский Реал на шесть очков. У Леванте 31 балл и восьмая строчка.

Атлетико — Леванте 0:2

Гол: Моралес, 31, Де Фрутос, 90+5

Атлетико: Облак — Хименес (Лемар, 54), Фелипе, Эрмосо — Лоди, Кондогбия (Торрейра, 62), Корреа (Санчес, 61), Льоренте — Коке (Дембеле, 74), Суарес — Фелиш

Леванте: Карденас — Гарсия (Клерк, 71), Дуарте, Постиго, Везу — Рочина (Де Фрутос, 62), Бардхи, Пьер, Коке (Сон, 71) — Моралес (Вукчевич, 80), Леон (Дани Гомес, 62)

Предупреждения: Лемар, Коке — Везу, Карденас, Пьер