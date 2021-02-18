Испания

Наставник "матрасников" поделился мыслями о поединке испанского чемпионата.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне прокомментировал ничью в перенесенном поединке 2-го тура Ла Лиги с Леванте.

"Мы встречались со сложным соперником, который действовал быстро, хорошо переходил из обороны в атаку, играл как команда. Но после первого их гола мы начали играть хорошо, сравняли счет, создали много моментов, заработали много угловых.

Во втором тайме мы продолжили играть в том же духе и создали даже больше моментов. Но мяч не хотел идти в ворота. В целом ничья справедлива, обе команды хорошо сыграли.

Волнует ли меня количество пропущенных голов в последних матчах? Да, нам надо прибавлять. Будем делать это от матча к матчу, как всегда. Мы идем к своим целям и стараемся становиться лучше от матча к матчу," – приводит слова Симеоне As.

Ранее Диего Симеоне поделился мыслями о ничьей в поединке 22-го тура Ла Лиги против Сельты.

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