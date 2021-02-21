Испания

Завершился очередной поединок испанского чемпионата.

Атлетик принимал Вильярреал в матче 24-го тура Ла Лиги.

Гости открыли счет на 16-й минуте встречи благодаря голу Морено. Клуб из Бильбао возобновил паритет за минуту до окончания основного времени первой половины встречи.

По итогу поединка Вильярреал поднялся в зону еврокубков и теперь занимает 6-е место с 37-ю очками. Атлетик же обошел Сельту и занят 10-ю строчку, имея в активе 29 баллов.

Атлетик — Вильярреал 1:1

Голы: Беренгер, 44 — Морено, 16

Атлетик: Симон — Ди Маркос, Альварес, Мартинес, Бершиш — Беренгер (Капа), Гарсия Д, Лопес, Мунианин — Уильямс, Гарсия (Вильялибре)

Вильярреал: Асенхо — Фойт, Альбиоль, Торрес, Альфонсо Педраза (Коста) — Тригерос (Ниньо), Капу (Чуквуезе), Парехо, Гомес (Эступинан) — Морено, Алькасер (Пино)

Предупреждения: Гарсия Д, Лопес — Капу, Фойт

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