Испания

Предвыборная кампания кандидатов на пост президента каталонского клуба накаляется.

Кандидат на пост президент Барселоны Виктор Фонт резко высказался в адрес своего конкурента Жоана Лапорты.

"Лапорта не рассказал о своем проекте, он просто окружил себя активами Барселоны. Многие участники выборов будут голосовать за него по почте, не зная, кто будет принимать решения в клубе, а это самое главное.

В нашей программе всегда называются имена, говорим и указывается, что будет делать каждый человек. Но Лапорта хочет, чтобы люди голосовали в память о сезоне с шестью трофеями, что случилось много лет назад. Эта ситуация меня огорчает.

Это не критика Лапорты. Я просто пытаюсь объяснить, почему наши идеи лучше. Мне кажется, что ему буквально нечего предложить, и никто не осмеливается сказать об этом.

Он как будто убежден, что воспоминаний о прошлых успехах достаточно. Но нынешняя ситуация отличается от ситуации в 2003-м году. В мире футбола все изменилось. Опыт 2003 года ничего не стоит", – приводит слова Фонта Marca.

Ранее сообщалось, что выборы президента Барселоны не состоятся в срок.

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