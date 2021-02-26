Предвыборная кампания кандидатов на пост президента каталонского клуба накаляется.
Виктор Фонт, Барселона
26 февраля 2021, 17:58
Кандидат на пост президент Барселоны Виктор Фонт резко высказался в адрес своего конкурента Жоана Лапорты.
"Лапорта не рассказал о своем проекте, он просто окружил себя активами Барселоны. Многие участники выборов будут голосовать за него по почте, не зная, кто будет принимать решения в клубе, а это самое главное.
В нашей программе всегда называются имена, говорим и указывается, что будет делать каждый человек. Но Лапорта хочет, чтобы люди голосовали в память о сезоне с шестью трофеями, что случилось много лет назад. Эта ситуация меня огорчает.
Это не критика Лапорты. Я просто пытаюсь объяснить, почему наши идеи лучше. Мне кажется, что ему буквально нечего предложить, и никто не осмеливается сказать об этом.
Он как будто убежден, что воспоминаний о прошлых успехах достаточно. Но нынешняя ситуация отличается от ситуации в 2003-м году. В мире футбола все изменилось. Опыт 2003 года ничего не стоит", – приводит слова Фонта Marca.
Ранее сообщалось, что выборы президента Барселоны не состоятся в срок.
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