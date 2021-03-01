Испания

Игрок требует повышение зарплаты, клуб предлагает ему понижение.

Лукас Васкес поставил руководству Реала ультиматум, в случае невыполнения условий которого он покинет клуб — сообщает АВС.

Вингер Реала требует новый контракт на три года с увеличением зарплаты на 15%. Причем вопрос должен быть решен не позже марта. В то же время руководство клуба ничего не имеет против трехлетнего соглашения, но предлагает... снижение зарплаты на 10%.

Клуб просто не может по этическим соображениям поднять зарплату Васкесу, в то время как многие его товарищи по команде, в том числе Модрич, Каземиро, Эдегор, Йович и другие согласились на 10-процентное снижение.

Действующий контракт Лукаса с Реалом истекает 30 июня 2021 года.

За исключением аренды в Эспаньол в сезоне-2014/15 (39 матчей во всех турнирах, 4 гола), Лукас Васкес всю карьеру провел в Реале (232, 26) и выиграл с ним 2 чемпионата и 2 Суперкубка Испании, 2 Суперкубка УЕФА, 3 Лиги чемпионов и 3 клубных чемпионата мира.

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