Испания

Продукт академии "сине-гранатовых" вызвал интерес у других клубов.

Барселона получила два предложения по одному из самых талантливых футболистов академии — Илаишу Морибе, утверждает Mundo Deportivo.

На испанского полузащитника претендуют Манчестер Юнайтед и РБ Лейпциг.

Тем не менее, источник утверждает, что сам футболист хотел бы остаться на Камп Ноу и постараться закрепиться в первой команде каталонцев.

Молодой футболист провел в футболке Барселоны четыре поединка, в которых отметился двумя результативными передачами.

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