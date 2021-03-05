Продукт академии "сине-гранатовых" вызвал интерес у других клубов.
Илаиш Мориба, getty images
05 марта 2021, 11:26
Барселона получила два предложения по одному из самых талантливых футболистов академии — Илаишу Морибе, утверждает Mundo Deportivo.
На испанского полузащитника претендуют Манчестер Юнайтед и РБ Лейпциг.
Тем не менее, источник утверждает, что сам футболист хотел бы остаться на Камп Ноу и постараться закрепиться в первой команде каталонцев.
Молодой футболист провел в футболке Барселоны четыре поединка, в которых отметился двумя результативными передачами.
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