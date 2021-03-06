Испания

В воскресенье, 7 марта, пройдут выборы.

Кандидаты в президенты Барселоны воспользовались последней возможностью завоевать дополнительных сторонников на выборах — сообщает AS.

Дебаты проходили на телеканале TV3 вечером в пятницу, 5 марта, с участием трех финалистов: Жоана Лапорты, Виктора Фонта и Тони Фрейша.

Сложилось впечатление, что сами кандидаты уже отдали все силы предвыборной гонке и выглядели измученными.

При этом их выступления были практически идентичными, и найти разницу в их программах было бы очень сложно.

Выборы президента Барселоны пройдут в воскресенье, 7 марта. Сообщается, что около 20 000 избирателей уже проголосовали по почте.

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