В воскресенье, 7 марта, пройдут выборы.
Фото AS
06 марта 2021, 02:00
Кандидаты в президенты Барселоны воспользовались последней возможностью завоевать дополнительных сторонников на выборах — сообщает AS.
Дебаты проходили на телеканале TV3 вечером в пятницу, 5 марта, с участием трех финалистов: Жоана Лапорты, Виктора Фонта и Тони Фрейша.
Сложилось впечатление, что сами кандидаты уже отдали все силы предвыборной гонке и выглядели измученными.
При этом их выступления были практически идентичными, и найти разницу в их программах было бы очень сложно.
Выборы президента Барселоны пройдут в воскресенье, 7 марта. Сообщается, что около 20 000 избирателей уже проголосовали по почте.
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