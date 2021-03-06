Испания

Французский специалист рассказал о ситуации с нападающим, который только восстановился после травмы.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с нападающим Каримом Бензема накануне поединка чемпионата Испании против Атлетико.

33-летний француз только лишь пару дней назад присоединился к общей группе "сливочных", пропустив до этого три игры из-за мышечного повреждения.

"Мы понимаем, насколько Карим важен для нашей команды. Завтра он будет с нами. Он очень важен для нашей игровой системы, особенно при контроле мяча. Я не люблю, когда появляются какие-либо сомнения. Рисковать здоровьем Карима мы не будем. Сыграют те, кто готов на все сто процентов", — приводит слова Зидана Marca.

В нынешнем сезоне Бензема провел 28 поединков во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал пять ассистов.

Напомним, матч Атлетико — Реал состоится в воскресенье, 7 марта, в 17:15 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая трансляция матча.