Испания

Команда Хулена Лопетеги потеряла важные очки в битве за места в первой четверке Ла Лиги.

В поединке 25-го тура испанской Ла Лиги Эльче на своем поле неожиданно обыграл приехавшую в гости Севилью со счетом 2:1.

Оба гола Эльче были забиты в середине второго тайма — на это хозяевам понадобилось всего лишь семь минут. Сперва в воротах Томаша Вацлика расписался Рауль Гути, а затем Гвидо Каррильо. Все чем смогла ответить Севилья — это забитый мяч Люка де Йонга в компенсированное время ко второму тайму.

После 25 туров Севилья занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, на пять баллов отставая от Барселоны и мадридского Реала. В активе Эльче 24 балла и команда выбралась из зоны вылета, поднявшись на 17-е место.

Эльче — Севилья 2:1

Голы: Гути, 70, Каррильо, 77 — де Йонг, 90+1

Эльче: Бадия — Хосема, Верду, Кальво, Барраган — Моренте (Хосан, 76), Гути (Гонсалес, 90+2), Марконе (Мфулу, 62), Фидель — Каррильо, Бойе (Луисми, 90+2)

Севилья: Вацлик — Эскудеро (Акунья, 57), Рекик, Гомес, Навас (Сусо, 68) — Гомес (Эн-Несири, 76), Гудель, Ракитич (Хордан, 57) — Окамос, Эль Хаддади (Торрес, 57), де Йонг

Предупреждения: Марконе, Бойе, Барраган, Фидель