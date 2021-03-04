Испания

Испанец может пропустить несколько матчей "сине-гранатовых",

Защитник Барселоны Жерар Пике получил повреждение в полуфинальном поединке Кубка Испании против Севильи.

Официальный Twitter каталонского клуба сообщает, что сегодня утром испанец прошел медицинское обследование.

Результаты показали, что Пике повредил внутреннюю коллатеральную связку правого колена. Сроки восстановления не называются.

Напомним, что Пике пропустил более двух месяцев из-за травмы колена.

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