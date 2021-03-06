Испания

Подопечные Виктора Эспарраго смогли отодвинуть свою команду подальше от зоны вылета.

В матче 26-го тура испанской Ла Лиги Кадис на своем поле минимально обыграл Эйбар со счетом 1:0.

Победу команде Виктора Эспарраго принес единственный забитый мяч в исполнении Альваро Негредо, забившего в концовке первого тайма.

Также отметим, что на 57-й минуте в гостей появился шанс сравнять счет благодаря назначенному пенальти, но его не смог реализовать голкипер Марко Дмитрович.

После 26 туров Кадис набрал 28 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Эйбара 22 балла и 18-я строчка.

Кадис — Эйбар 1:0

Гол: Негредо, 40

Кадис: Ледесма — Эспино, Лопес, Чала, Валенсия (Искьердо, 80) — Фернандес, Серрано (Фали, 74), Йонссон (Гарридо, 74), Санчес (Переа, 63) — Негредо (Лосано, 74), Собрино

Эйбар: Дмитрович — Анхель, Арбилья, Оливейра, Посо — Хиль, Экспозито (Алекс, 68), Диоп (Ресио, 80), Педро Леон (Родригес, 68) — Кике (Муто, 79), Энрич

Предупреждения: Серрано, Искьердо — Энрич, Анхель

На 57-й минуте Марко Дмитрович (Эйбар) не реализовал пенальти (вратарь)