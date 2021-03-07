Испания

Сегодня, 7 марта, проходят выборы президента каталонского клуба.

Защитник Хорди Альба, полузащитник Серхио Бускетс и лидер Барселоны Лионель Месси уже побывали на избирательском участке, где сегодня, 7 марта, проходят выборы президента каталонского клуба. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Ранее были утверждены кандидаты на вакантное место — Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Также фигурировали имена Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, однако они свои кандидатуры сняли до начала голосования.

Также отметим, что изначально выборы должны были пройти в январе этого года, но из-за пандемии коронавируса они были перенесены на более поздний срок.

Последним на данный момент президентом Барселоны был Хосеп Мария Бартомеу, который покинул свой пост осенью прошлого года. После этого он был арестован полицией по подозрению в коррупции.

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