Испания

Аргентинец удостоился престижного звания.

Нападающий Барселоны Лионель Месси признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге, об этом сообщает официальный сайт Ла Лиги.

Аргентинец в феврале забил 7 голов в 5-и матчах чемпионата. Всего у 33-летнего форварда 19 мячей в текущем сезоне Ла Лиги.

На награду также претендовали Александр Исак (Реал Сосьедад), Яссин Буну (Севилья), Тибо Куртуа (Реал), Алекс Беренгер (Атлетик), Набиль Фекир (Бетис) и Хосе Луис Моралес (Валенсия).

Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд Хави.

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