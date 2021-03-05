Аргентинец удостоился престижного звания.
Лионель Месси, getty images
05 марта 2021, 20:30
Нападающий Барселоны Лионель Месси признан лучшим игроком месяца в Ла Лиге, об этом сообщает официальный сайт Ла Лиги.
Аргентинец в феврале забил 7 голов в 5-и матчах чемпионата. Всего у 33-летнего форварда 19 мячей в текущем сезоне Ла Лиги.
На награду также претендовали Александр Исак (Реал Сосьедад), Яссин Буну (Севилья), Тибо Куртуа (Реал), Алекс Беренгер (Атлетик), Набиль Фекир (Бетис) и Хосе Луис Моралес (Валенсия).
Ранее сообщалось, что Месси побил рекорд Хави.
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