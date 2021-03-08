Испания

Баски добыли победу в непростом поединке.

Атлетик в рамках поединка 26-го тура чемпионата Испании принимал на своем поле Гранаду и добился победы со счетом 2:1.

Баски вели в счете большую часть поединка, но пропустили в конце встречи. Тем не менее, хозяева нашли силы вырвать победу в компенсированное время.

Атлетик - Гранада 2:1

Голы: Вильялибре, 3, Беренгер, 90+1 — Молина, 78

Атлетик: Симон — Лекуэ (Беренгер, 84), Нуньес (Йерай Альварес, 46), Баленсиага, Капа, Ибаи Гомес (Де Маркос, 69), Дани Гарсия, Сансет (Рауль Гарсия, 69), Венседор, Морсильо, Вильялибре (Уильямс, 77).

Гранада: Силва — Кини (Диас, 46), Фулькье, Санчес, Дуарте — Кина (Сольдадо, 60), Вико (Кенеди, 60), Эррера, Пуэртас (Марин, 82), Монторо (Этеки, 86), Молина.

Предупреждения: Д. Гарсия, Венседор — Эррера, Диас