Испания

Ключевую роль сыграли замены в составе хозяев.

Бетис принимал Алавес в матче 26-го тура Ла Лиги.

Гости открыли счет уже на 12-й минуте встречи благодаря голу Хоселу. Удвоил преимущество Алавеса Эдгар Мендес Ортега спустя 11 минут.

Во второй половине встречи ход матча изменили удачные замены Мануэля Пеллегрини: вышедший на поле во втором тайме Иглесиас успешно реализовал пенальти на 61-й минуте, а заменивший Гирсию Хоакин сравнял счет за 9 минут до конца основного времени.

Эффектной ничьи Бетису оказалось мало — на 88-й минуте Иглесиас оформил дубль и вывел хозяев вперед. Впечатляющий камбэк.

По итогу встречи Бетис с 42-мя очками остался на 6-м месте в турнирной таблице, приблизившись к Реал Сосьедаду, у которого 45 баллов. Алавес же продолжил свое пребывание на 19-й строчке таблицы с 22-мя очками в активе.

Бетис - Алавес 3:2

Голы: Иглесиас, 61 (с пенальти), 88, Хоакин, 81 — Хоселу, 12, Мендес, 24

Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Сидней, Миранда — Родригес (Карвалью), Гуардадо (Иглесиас), Гарсия (Хоакин), Фекир (Акуоку), Каналес — Хуанми (Тельо)

Алавес: Пачеко — Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте — Пеллистри (Понс), Батталья (Пинья), Гарсия, Риоха (Кордоба), Хоселу, Мендес (Агиррегарибия)

Предупреждения: Мендес, Батталья, Наварро