Испания

Огорчив земляков, Леванте приблизился к зоне еврокубков.

Хотя по статусу из дерби 27-го тура чемпионата Испании поединок Леванте — Валенсия уступает матчу Севилья — Бетис, который состоится в воскресенье, но накал страстей в битве левантийских команд был на уровне.

Исход поединка решил точный удар Рохера Марти на 18-й минуте, хотя уже в компенсированной время Валенсия имела шанс уйти от поражения.

Набрав 35 очков, Леванте поднялся на 8-е место, отставая от зоны еврокубков на 7 очков и на 5 пунктов опережая своих земляков из Валенсии, пребывающих на 12-й позиции.

Леванте — Валенсия 1:0

Гол: Рохер, 18.

Леванте: Фернандес — Мирамон (Сон, 85), Дуарте (Робер, 59), Везу, Клерк — де Фрутос, Вукчевич, Бардхи, Рочина (Тоньо, 85) — Рохер (Леон, 72), Моралес (Мальса, 72).

Валенсия: Силлессен — Паулиста, Диакаби, Гильямон (Бланко, 76) — Коррейя (Хасон, 85), Васс, Олива (Муса, 85), Лато — Ли Кан Ин (Вальехо, 63), Гедеш — Гамейро (Кутроне, 76).

Предупреждения: Везу, Бардхи, Вукчевич — Диакаби, Лато, Хасон, Вальехо.

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