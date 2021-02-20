Команде Симеоне явно не везло.
Диего Симеоне, getty images
20 февраля 2021, 19:35
В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико неожиданно уступил Леванте на своем поле (0:2).
По итогам этой встречи можно констатировать, что Леванте — одна из самых везучих команд в этом сезоне.
Подопечные Диего Симеоне нанесли 28 ударов по воротам кипера Леванте Дани Карденаса, который провел лишь второй матч в чемпионате Испании.
11 из этих ударов пришлись в створ ворот, но круто играл вратарь. Зато у Леванте за игру всего два удара в створ и два гола.
Как сообщает OptaJose, 28 ударов — рекорд для Атлетико в игре без голов во всех соревнованиях под руководством Диего Симеоне.
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