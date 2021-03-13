Испания

Полузащитник летом переберется в стан "сине-гранатовых".

Жорджиньо Вейналдум находится на завершающей стадии переговоров с Барселоной, сообщает Football Insider.

Источник утверждает, что сделка по переходу полузащитника — на 95% завершенное дело.

Отметим, что "сине-гранатовых" возглавляет Рональд Куман, с которым Вейналдум работал в сборной Нидерландов.

В текущем сезоне футболист провел 39 поединков в футболке "красных", в которых отметился тремя забитыми голами.

Напомним, что Ливерпуль определил полузащитников, которые могут заменить Вейналдума.