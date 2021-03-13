Полузащитник летом переберется в стан "сине-гранатовых".
Жоржиньо Вейналдум, getty images
13 марта 2021, 15:27
Жорджиньо Вейналдум находится на завершающей стадии переговоров с Барселоной, сообщает Football Insider.
Источник утверждает, что сделка по переходу полузащитника — на 95% завершенное дело.
Отметим, что "сине-гранатовых" возглавляет Рональд Куман, с которым Вейналдум работал в сборной Нидерландов.
В текущем сезоне футболист провел 39 поединков в футболке "красных", в которых отметился тремя забитыми голами.
Напомним, что Ливерпуль определил полузащитников, которые могут заменить Вейналдума.