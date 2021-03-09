Англия

Хавбек "красных" высказался о своих перспективах в клубе.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум рассказал о своем соглашении с мерсисайдским клубом.

"Если вы фанат клуба и поддерживаете команду, то вы поддерживаете и игрока, и то, что клуб решит сделать со мной. Вы хотите услышать что произойдет, но я не могу ничего сказать, если мне нечего сказать, а никаких новостей нет.

Надеюсь, что болельщики смогут понять это, что они сохранят терпение до того момента, когда какие-то новости появятся. Самое важное сейчас – наладить нашу игру и добиваться результатов.

Говоря об отдельных случаях, а сейчас – обо мне и о моем контракте, можно сказать, что новостей нет. Я думаю, мы можем сконцентрироваться на исправлении положения команды, а не на моей ситуации. Когда новости появятся, мы обязательно все расскажем", – цитирует Вейналдума Goal со ссылкой на интервью beIN Sports.

Ранее Вейналдум прокомментировал неудачную игру вратаря мерсисайдцев Алиссона Бекера в поединке с Манчестер Сити.

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