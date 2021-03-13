Испания

В матче 27-го тура встречались два середняка испанского чемпионата.

В поединке 27-го тура чемпионата Испании Алавес на своем поле не смог обыграть Кадис. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 36-й минуте поединка, когда нападающий Хосе Луис Морено Хоселу реализовал пенальти. За девять минут до конца основного времени матча гости также заработали пенальти, который реализовал Алекс Фернандес. При этом хозяева остались в меньшинстве после удаления Сауля Гарсии.

Таким образом, Кадис набрал 29 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Алавеса 23 балла и 18-я строчка.

Алавес — Кадис 1:1

Голы: Хоселу, 36 (с пенальти) — Алекс, 81 (с пенальти)

Алавес: Пачеко — Дуарте, Лежен, Лагуардия, Агиррегабирия — Риоха (Лукас Перес, 65), Гарсия, Пина, Пельистри (Понс, 85) — Ортега (Кордоба, 79), Хоселу

Кадис: Ледесма — Эспино, Чала (Гарридо, 90+2), Маркос Лопес (Сальви, 6), Фали — Алекс, Серрано, Йонссон, Переа (Искьердо, 90+1) — Собрино (Мальбашич, 83), Негредо (Шапонич, 83)

Предупреждения: Пина, Гарсия — Сальви, Фали, Шапонич

Удаление: Гарсия, 81 (вторая желтая карточка)