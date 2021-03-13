Испания

Состоялся очередной поединок 27-го тура Примеры.

В поединке 27-го тура испанской Ла Лиги Осасуна на своем поле разделила очки с приехавшим в гости Вальядолидом. Команд провели весь матч без забитых мячей, сохранив нули на табло.

Таким образом, Осасуна набрала 29 очков и находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, а у Вальядолида 26 баллов и 16-я строчка.

Осасуна — Вальядолид 0:0

Осасуна: Эррера — Де Ла Пенья, Зубирия, Эрнандес, Видаль — Гарсия (Хони, 69), Монкайола (Кальво, 86), Брашанац (Торро, 69), Барха — Будимир, Кальери (Адриан, 77)

Вальядолид: Роберто — Опаса, Ямик (Гонсалес, 86), Морено, Янко — Орельяна, Алькарас, Меса (Мичел, 79), Плано (Луис Перес, 90+5) — Гвардиола, Вайссман (Кодро, 79)

Предупреждения: Барха, Монкайола — Гвардиола, Морено, Вайссман