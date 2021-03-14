Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 27-го тура испанского чемпионата мадридский Реал на своем поле смог одержать минимальную победу над Эльче со счетом 2:1.

Гости открыли счет первыми благодаря усилиям Кальво, но уже через 12 минут "сливочные" смогли восстановить равенство в счете после точного удара со стороны Бензема. Победу подопечным Зинедина Зидана принес забитый мяч от того же Бензема, который оформил дубль, забив в компенсированное арбитром время ко второму тайму.

Смотрите видео голов и обзор матча:

Реал — Эльче 2:1

Голы: Бензема, 73, 90+1 — Кальво, 61

Реал: Куртуа — Менди, Рамос (Родриго, 62), Варан, Фернандес — Каземиро, Вальверде (Кроос, 62) — Винисиус (Азар, 75), Иско (Модрич, 62), Васкес — Бензема

Эльче: Бадия — Мохика, Верду, Кальво, Барраган (Сифуэнтес, 36) — Моренте (Хосан, 75), Марконе, Гути (Гонсалес, 87), Фидель (Санчес, 87) — Бойе (Мфулу, 75), Каррильо

Предупреждения: Бензема — Каррильо