У капитана "сливочных" 334 победы в испанском чемпионате.
Серхио Рамос (справа), Getty Images
14 марта 2021, 09:18
В поединке 27-го тура испанской Ла Лиги Реал чудом дожал Эльче и одержал победу со счетом 2:1. Победу "сливочным" принес оформленный дубль Карима Бензема.
В этой игре впервые с середины января принял участие капитан команды Серхио Рамос, который отыграл на поле 61 минуту.
По информации журналиста Педро Мартина, эта победа стала для защитника Реала 334-й в рамках поединков чемпионата Испании. По этому показателю Рамос догнал бывшего вратаря "сливочных" Икера Касильяса.
Лидирует в этом рейтинге лидер и капитан Барселоны Лионель Месси, на счету которого 377 побед.
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