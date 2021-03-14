Испания

У капитана "сливочных" 334 победы в испанском чемпионате.

В поединке 27-го тура испанской Ла Лиги Реал чудом дожал Эльче и одержал победу со счетом 2:1. Победу "сливочным" принес оформленный дубль Карима Бензема.

В этой игре впервые с середины января принял участие капитан команды Серхио Рамос, который отыграл на поле 61 минуту.

По информации журналиста Педро Мартина, эта победа стала для защитника Реала 334-й в рамках поединков чемпионата Испании. По этому показателю Рамос догнал бывшего вратаря "сливочных" Икера Касильяса.

Лидирует в этом рейтинге лидер и капитан Барселоны Лионель Месси, на счету которого 377 побед.

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