Испания

Федерико Вальверде находится в списке интересов чемпионов Германии.

Полузащитник мадридского Реала Федерико Вальверде может продолжить свою карьеру в немецкой Бундеслиге. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в услугах 22-летнего уругвайца заинтересована Бавария, которая пыталась приобрести футболиста еще прошлым летом, однако тогда переговоры прошли неудачно.

Также отмечается, что руководство "сливочных" не желает расставаться с перспективным хавбеком.

В нынешнем сезоне Вальверде провел 23 поединка, в которых забил три мяча и отдал один ассист.

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