Испания

Все формальности нового соглашения уже улажены.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич в скором времени продлит контракт с мадридским Реалом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже уладили все детали нового соглашения, которое будет рассчитано на один год. В скором времени ожидается официальное объявление.

Модрич выступает в составе "сливочных" с 2012 года, а его действующий контракт завершается в конце текущей кампании.

В нынешнем сезоне Модрич провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста.

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