Испания

Аргентинец поблагодарил всех своих близких.

Нападающий Барселоны Лионель Месси прокомментировал поединок Ла Лиги против Уэски, который стал для аргентинца 767-м в составе "сине-гранатовых".

Напомним, что по итогу данной встречи форвард каталонцев повторил рекорд Хави по количеству матчей за клуб.

"Достичь такого количества игр в составе Барселоны – большая честь для меня.

Благодарю всех коллег, которые все эти годы сопровождали меня, а также мою семью и друзей за то, что они всегда рядом", – написал Месси в своем Instagram.

Напомним, что по итогу встречи с Уэской Месси стал первым футболистом в топ-5 лигах Европы, которому удалось забить 20 и более голов в 13 сезонах подряд.

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