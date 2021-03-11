Испания

Аргентинец через некоторое время может перебраться в американский чемпионат.

Форвард Барселоны Лионель Месси по окончании следующего сезона переберется в МЛС, об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, отец Месси Хорхе должен был присутствовать на встрече, где планировалось обсуждение возможного переезда аргентинца в Париж.

Сообщается, что данная встреча была отменена в связи с победой Жоана Лапорты на выборах президента Барселоны, из-за чего Месси теперь готов выслушать предложение каталонцев.

Отмечается, что вне зависимости от принятого Месси решения, через два года он окажется в Интер Майами. Напомним, что совладельцем американского клуба является Дэвид Бекхэм.

Также, журналист Cadena SER Хосе Антонио Понсети оценил вероятность того, что Месси останется в Барселоне в текущем сезоне, в 50 процентов.

Ранее сообщалось, что форвард Ювентуса Криштиану Роналду летом может покинуть туринский клуб.

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